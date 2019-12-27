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27 декабря 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принцесса Шарлотта, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Дочка герцогини Кембриджской Кэтрин и принца Уильяма – четырехлетняя принцесса Шарлотта – продемонстрировала поистине "королевские" манеры во время общения с поклонниками у церкви в Сандрингеме.

Когда королевская семья шла к церкви Святой Марии Магдалины на рождественскую службу, к юной принцессе "пробился" шестилетний мальчик с букетом роз. Его заметила герцогиня Кейт, которая поинтересовалась, не для ее ли дочери эти цветы. Ребенок по имени Джеймс Хитер покраснел и ответил утвердительно, после чего вручил букет Шарлотте.

Девочка сначала смутилась, однако быстро взяла себя в руки и отказалась отдавать презент охранникам – принцесса не выпускала цветы из рук. Впоследствии мать мальчика, подготовившего подарок, призналась, что ее сын влюблен в Шарлотту.

Кстати юная принцесса впоследствии умилила поклонников еще раз – когда сделала идеальный реверанс при появлении своей прабабушки королевы Елизаветы II.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH the Duchess of Cambridge (@kate_middleton_royal_highness)27 Дек 2019 в 1:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH Duchess of Cambridge (@hrhduchess.ofcambridge)25 Дек 2019 в 7:16 PST