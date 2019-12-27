Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В ДНР раскрыли число уничтоженных в ходе провальных вылазок 2019-го военных ВСУ

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР раскрыли число уничтоженных в ходе провальных вылазок 2019-го военных ВСУ
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В уходящем году Вооруженные силы Украины осуществили 20 диверсионных вылазок против ДНР, все они провалились. Соответствующую информацию озвучил на сегодняшнем брифинге Ринат Айгистов, спикер Народной милиции непризнанной республики.

Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

Как отметил Айгистов, в 2019-м погибли 19 киевских диверсантов, еще 24 стали инвалидами.

По словам представителя Народной милиции, в общей сложности с начала года ВСУ потеряли около 350 человек убитыми и свыше 800 – ранеными.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Охрименко, эксперт с Украины, предсказал заморозку военного конфликта на территории Донбасса на сто лет.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан