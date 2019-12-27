В ДНР раскрыли число уничтоженных в ходе провальных вылазок 2019-го военных ВСУ

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27 декабря 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В уходящем году Вооруженные силы Украины осуществили 20 диверсионных вылазок против ДНР, все они провалились. Соответствующую информацию озвучил на сегодняшнем брифинге Ринат Айгистов, спикер Народной милиции непризнанной республики.

Как отметил Айгистов, в 2019-м погибли 19 киевских диверсантов, еще 24 стали инвалидами.

По словам представителя Народной милиции, в общей сложности с начала года ВСУ потеряли около 350 человек убитыми и свыше 800 – ранеными.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Охрименко, эксперт с Украины, предсказал заморозку военного конфликта на территории Донбасса на сто лет.