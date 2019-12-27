Семьи погибших в авиакатастрофе в Казахстане получат по 10,5 тыс. долларов

В пятницу стало известно, что правительство Казахстана выплатит семьям погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air по 10,5 тысяч долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин.

По словам политика, необходимую финансовую помощь также окажут всем пострадавшим в результате аварии. Глава правительства Казахстана поручил сотрудникам МВД провести полное досудебное расследование крушения воздушного судна, а Министерству здравоохранения – принять меры для скорейшего выздоровления людей, получивших травмы. Предварительные итоги своей работы правительственная комиссия по расследованию причин аварии подведет к 10 января будущего года.

Отмечается, что в момент взлета самолета из Алма-Аты на борту были 98 человек, среди которых девять детей и пять членов экипажа. Согласно официальным данным, погибли 12 человек, госпитализированы были 53 человека, состояние восьми из них оценивается как крайне тяжелое.