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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Экс-представитель Порошенко придумал способ сделать большинство населения Крыма «антирусским»

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-представитель Порошенко придумал способ сделать большинство населения Крыма «антирусским»
Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Киеву нужно всерьез заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Соответствующую точку зрения высказал бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, занимавший данную должность, когда во главе соседней страны стоял Петр Порошенко.

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донбассом в ближайшем десятилетии

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донбассом в ближайшем десятилетии

По мнению Бабина, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», украинской стороне необходимо сделать так, чтобы Москва «боялась трогать» крымских татар. Если киевские власти справятся с этой задачей, через тридцать лет большинство населения полуострова «будет очень антирусским».

Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере назвали регионы Украины, которые могут выйти из ее состава в ближайшем десятилетии.

 

ДЦ

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Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

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