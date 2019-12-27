Экс-представитель Порошенко придумал способ сделать большинство населения Крыма «антирусским»

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27 декабря 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Киеву нужно всерьез заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Соответствующую точку зрения высказал бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, занимавший данную должность, когда во главе соседней страны стоял Петр Порошенко.

По мнению Бабина, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», украинской стороне необходимо сделать так, чтобы Москва «боялась трогать» крымских татар. Если киевские власти справятся с этой задачей, через тридцать лет большинство населения полуострова «будет очень антирусским».

Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере назвали регионы Украины, которые могут выйти из ее состава в ближайшем десятилетии.