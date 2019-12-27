Вертолет с пассажирами пропал на Гавайях

В пятницу, 27 декабря, в СМИ появилась информация об исчезновении вертолета на Гавайях. Согласно последним данным, на борту летательного аппарата находились семь человек, двое из которых дети.

В настоящий момент береговая охрана ведет поиски в море и с воздуха. Однако они затрудняются из-за плохой видимости и порывистого ветра.