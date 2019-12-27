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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Вертолет с пассажирами пропал на Гавайях

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hawaii News Now

Вертолет с пассажирами пропал на Гавайях
вертолет, pixabay.com
В пятницу, 27 декабря, в СМИ появилась информация об исчезновении вертолета на Гавайях. Согласно последним данным, на борту летательного аппарата находились семь человек, двое из которых дети.
 
В настоящий момент береговая охрана ведет поиски в море и с воздуха. Однако они затрудняются из-за плохой видимости и порывистого ветра.
 
Подчеркивается, что вертолет не вернулся с экскурсии над берегом На-Пали на острове Кауаи в установленное время. Известно, что воздушное судно имеет электронный локатор, однако никаких сигналов с него диспетчерам не поступает.
ЕТ

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