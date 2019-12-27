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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Британский дипломат в трех словах описал Россию

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Британский дипломат в трех словах описал Россию
посол Великобритании в России Лори Бристоу, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу, который покинет свой пост в январе будущего года, поделился впечатлениями от работы в России. Он также описал страну тремя словами.
 
"Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая", – ответил Бристоу на просьбу кратко охарактеризовать Россию.
 
Посол Великобритании признался, что будет очень скучать по русским людям. Он отметил, что познакомился в стране с прекрасными коллегами и обрел друзей.
 
Самым запоминающимся путешествием по России дипломат назвал поездку на Камчатку, где он минувшим летом увидел вулканы и медведей.
ЕТ

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