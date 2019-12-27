Британский дипломат в трех словах описал Россию

Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу, который покинет свой пост в январе будущего года, поделился впечатлениями от работы в России. Он также описал страну тремя словами.

"Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая", – ответил Бристоу на просьбу кратко охарактеризовать Россию.

Посол Великобритании признался, что будет очень скучать по русским людям. Он отметил, что познакомился в стране с прекрасными коллегами и обрел друзей.