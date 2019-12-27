Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт оценил намерение РФ и Украины обнулить взаимные претензии с 1 января

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил намерение РФ и Украины обнулить взаимные претензии с 1 января
рукопожатие, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил слова главы Минэнерго Александра Новака о том, что РФ и Украина 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии по газу.

Шаповалов отметил, что это решение следует оценивать исключительно с позитивной стороны и для России, и для Украины, и для стран Европейского Союза.

Эксперт выразил надежду на то, что все проблемы остались в прошлом и украинское руководство теперь будет исходить из интересов не только своего народа, но и партнеров страны. По словам Владимира Шаповалова, заключенное соглашение по газу является компромиссным, однако, оно учитывает интересы всех сторон и разрешает сложившуюся ранее конфликтную ситуацию.

ЕТ

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан