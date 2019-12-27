Эксперт оценил намерение РФ и Украины обнулить взаимные претензии с 1 января

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27 декабря 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

рукопожатие, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил слова главы Минэнерго Александра Новака о том, что РФ и Украина 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии по газу.

Шаповалов отметил, что это решение следует оценивать исключительно с позитивной стороны и для России, и для Украины, и для стран Европейского Союза.

Эксперт выразил надежду на то, что все проблемы остались в прошлом и украинское руководство теперь будет исходить из интересов не только своего народа, но и партнеров страны. По словам Владимира Шаповалова, заключенное соглашение по газу является компромиссным, однако, оно учитывает интересы всех сторон и разрешает сложившуюся ранее конфликтную ситуацию.