Эксперт оценил намерение РФ и Украины обнулить взаимные претензии с 1 января

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил слова главы Минэнерго Александра Новака о том, что РФ и Украина 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии по газу.
Шаповалов отметил, что это решение следует оценивать исключительно с позитивной стороны и для России, и для Украины, и для стран Европейского Союза.
Эксперт выразил надежду на то, что все проблемы остались в прошлом и украинское руководство теперь будет исходить из интересов не только своего народа, но и партнеров страны. По словам Владимира Шаповалова, заключенное соглашение по газу является компромиссным, однако, оно учитывает интересы всех сторон и разрешает сложившуюся ранее конфликтную ситуацию.