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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Казахстане рассказали о причинах крушения самолета

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Казахстане рассказали о причинах крушения самолета
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал о причинах крушения лайнера Fokker-100 вблизи Алма-Аты. По его словам, на данный момент рассматриваются две версии авиакатастрофы.

Скляр отметил, что бортовые самописцы уже найдены, специалисты изымают их для дальнейшего расследования. «Рассматриваются две версии: либо ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета», - заявил Роман Скляр.

Отмечается, что в результате трагедии погибло 12 человек, в том числе и капитан лайнера. Самолет потерпел крушение почти сразу после вылета.

АБ

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