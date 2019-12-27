В Казахстане рассказали о причинах крушения самолета

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27 декабря 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал о причинах крушения лайнера Fokker-100 вблизи Алма-Аты. По его словам, на данный момент рассматриваются две версии авиакатастрофы.

Скляр отметил, что бортовые самописцы уже найдены, специалисты изымают их для дальнейшего расследования. «Рассматриваются две версии: либо ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета», - заявил Роман Скляр.

Отмечается, что в результате трагедии погибло 12 человек, в том числе и капитан лайнера. Самолет потерпел крушение почти сразу после вылета.