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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донбассом в ближайшем десятилетии

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донбассом в ближайшем десятилетии
Участник акции протеста в Киеве на фоне флага Украины, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

В списке предполагаемых кандидатов на выход из состава страны, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. Харьковская область;

2. Одесская область;

3. Северная Буковина, включающая Черновицкую область без ряда районов;

4. Закарпатье.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Александр Охрименко предсказал заморозку военного конфликта в Донбассе на сто лет. По данному вопросу аналитик высказался в Facebook.

 

ДЦ

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