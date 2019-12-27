Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донбассом в ближайшем десятилетии

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.
В списке предполагаемых кандидатов на выход из состава страны, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. Харьковская область;
2. Одесская область;
3. Северная Буковина, включающая Черновицкую область без ряда районов;
4. Закарпатье.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Александр Охрименко предсказал заморозку военного конфликта в Донбассе на сто лет. По данному вопросу аналитик высказался в Facebook.