Российский дипломат рассказал, как США задерживали выдачу ему визы

Российский дипломат Владимир Грачев в пятницу рассказал, как власти США задерживали выдачу ему визы. По его словам, задержки с выдачами данного документа российским гражданам начались уже давно.

Бывший директор департамента секретариата ООН, советский и российский дипломат Владимир Грачев в эфире Радио Sputnik уточнил, что данное явление не новое – его начали замечать с 2012 года. По его словам, это продолжение игнорирования всяких международных обязательств со стороны руководства Соединенных Штатов Америки. Дипломат уточнил, что он сам как сотрудник секретариата ООН (ранее он являлся директором управления конференционного менеджмента в Женеве) визу США получить не мог – ему постоянно отказывали.

Грачев отметил, что отказ в визах членам делегации министра иностранных дел РФ, которая направляется на сессию Генассамблеи ООН, буквально срывает работу организации, однако сделать с этим что-то крайне трудно, поскольку именно страна пребывания решает, как она выполняет взятые на себя обязательства.