Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

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27 декабря 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса будет заморожен на сто лет. Соответствующий прогноз в социальной сети Facebook разместил Александр Охрименко, украинский эксперт.

Согласно предположению аналитика, Россия одобрила формулу президента Владимира Зеленского для ДНР и ЛНР. По словам Охрименко, данная формула, в частности, предусматривает обмен пленными, прекращение стрельбы и восстановление нормальной работы КПП. При этом особый статус непризнанные республики не получат. Ситуация в Донбассе будет заморожена на сто лет, предсказал эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны ДНР, раскрыл предполагаемый сценарий разгрома Киевом республик Донбасса.