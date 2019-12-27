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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Прогноз о заморозке военного конфликта в Донбассе на сто лет огласил аналитик
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса будет заморожен на сто лет. Соответствующий прогноз в социальной сети Facebook разместил Александр Охрименко, украинский эксперт.

Возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса раскрыл экс-министр ДНР

Возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса раскрыл экс-министр ДНР

Согласно предположению аналитика, Россия одобрила формулу президента Владимира Зеленского для ДНР и ЛНР. По словам Охрименко, данная формула, в частности, предусматривает обмен пленными, прекращение стрельбы и восстановление нормальной работы КПП. При этом особый статус непризнанные республики не получат. Ситуация в Донбассе будет заморожена на сто лет, предсказал эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны ДНР, раскрыл предполагаемый сценарий разгрома Киевом республик Донбасса.

 

ДЦ

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