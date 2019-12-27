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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым
Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Ранее в диппредставительстве США заявили, что осуждают запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив, поскольку данное действие якобы демонстрирует "вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ганжара отметил, что в данном случае в очередной раз можно увидеть попытку вмешательства Вашингтона во внутренние дела РФ. Политолог напомнил, что американские власти делают это регулярно, давая оценку действиям России в Крыму. Эксперт полагает, что руководство США раздражают успехи, которых РФ удалось достичь на полуострове за несколько лет.

"Крымский мост запущен, он будет успешно функционировать и раздражать американцев", – заключил Владислав Ганжара.

ЕТ

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