Токаев заявил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования всем родным и близким погибших при крушении лайнера Fokker-100 недалеко от Алма-Аты. Он заверил, что виновники трагедии понесут наказание.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь... Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», - написал в соцсети Токаев.
Также соболезнования выразил и предшественник нынешнего президента Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.