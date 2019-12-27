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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Токаев заявил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Токаев заявил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны
Фото: соцсети

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования всем родным и близким погибших при крушении лайнера Fokker-100 недалеко от Алма-Аты. Он заверил, что виновники трагедии понесут наказание.

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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь... Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», - написал в соцсети Токаев.

Также соболезнования выразил и предшественник нынешнего президента Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

АБ

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