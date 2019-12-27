Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса раскрыл экс-министр ДНР

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса раскрыл экс-министр ДНР
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться напряженной. Об этом рассказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

Будущее восставших против Киева республик Донбасса предрек украинский политолог

Будущее восставших против Киева республик Донбасса предрек украинский политолог

По словам Стрелкова, ставшего собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», каждый день в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины гибнут один-два ополченца. Киевские военные бьют по позициям Народной милиции из тяжелой артиллерии.

Как отметил экс-министр, «все идет четко по югославскому сценарию». Согласно точке зрения Игоря Стрелкова, Украина выжидает момент, «когда у России будут проблемы», чтобы быстро «задавить» ДНР и ЛНР.

В августе 1995 года хорватская армия провела операцию «Буря» против Сербской Краины. Результатом наступления, занявшего несколько дней, стала ликвидация непризнанного государства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский предсказал будущее республик Донбасса.

 

ДЦ

//картина дня

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ в Европе. По его словам, доля России в общем потреблении газа в Европе составляет 45%.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер…

//новости ан

//новости ан

В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово…

Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы посмели рассказать…

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт…