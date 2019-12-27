Возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса раскрыл экс-министр ДНР

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27 декабря 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться напряженной. Об этом рассказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

По словам Стрелкова, ставшего собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», каждый день в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины гибнут один-два ополченца. Киевские военные бьют по позициям Народной милиции из тяжелой артиллерии.

Как отметил экс-министр, «все идет четко по югославскому сценарию». Согласно точке зрения Игоря Стрелкова, Украина выжидает момент, «когда у России будут проблемы», чтобы быстро «задавить» ДНР и ЛНР.

В августе 1995 года хорватская армия провела операцию «Буря» против Сербской Краины. Результатом наступления, занявшего несколько дней, стала ликвидация непризнанного государства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский предсказал будущее республик Донбасса.