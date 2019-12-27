Мэр Херсона: исконно русскими землями являются

//В мире 13+

27 декабря 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, pixabay.com

Мэр Херсона Владимир Николаенко сделал резонансное заявление. По словам политика, исконно русскими землями являются болота под Москвой, а Причерноморье не имеет к России никакого отношения.

Николаенко также заявил, что Россия – это "смерть" и "зло" и посоветовал всем украинцам, слушающим русскую музыку и покупающим российские товары, помнить об этом.

Напомним, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин оценил решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые, по словам российского лидера, к Украине не имели никакого отношения.