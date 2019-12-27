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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В ФРГ допустили начало войны в случае теракта США против «Северного потока – 2»

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

В ФРГ допустили начало войны в случае теракта США против «Северного потока – 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Борьба Соединенных Штатов против строительства газопровода «Северный поток - 2» может привести к началу вооруженного конфликта. Такой вариант развития событий допустил Александр Рар, политический эксперт из Германии.

Срок уничтожения США российским ядерным оружием рассчитал бывший советник Буша

Срок уничтожения США российским ядерным оружием рассчитал бывший советник Буша

Аналитик, ставший собеседником отечественного интернет-издания «Украина.ру», отметил, что американские элиты крайне враждебно настроены в отношении «исторического проекта», который должен связать ФРГ и Россию. Рар не исключил, что Вашингтон в дальнейшем перейдет к физическим методам противодействия прокладке газопровода, в том числе к террористическим актам. Это может привести к войне, полагает политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Томас Грэм, бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, рассчитал срок уничтожения страны российским ядерным оружием.

 

ДЦ

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