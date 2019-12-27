В ФРГ допустили начало войны в случае теракта США против «Северного потока – 2»

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27 декабря 2019, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Борьба Соединенных Штатов против строительства газопровода «Северный поток - 2» может привести к началу вооруженного конфликта. Такой вариант развития событий допустил Александр Рар, политический эксперт из Германии.

Аналитик, ставший собеседником отечественного интернет-издания «Украина.ру», отметил, что американские элиты крайне враждебно настроены в отношении «исторического проекта», который должен связать ФРГ и Россию. Рар не исключил, что Вашингтон в дальнейшем перейдет к физическим методам противодействия прокладке газопровода, в том числе к террористическим актам. Это может привести к войне, полагает политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Томас Грэм, бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, рассчитал срок уничтожения страны российским ядерным оружием.