В Минкульте Украины предложили запретить СМИ цитировать Путина

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27 декабря 2019, 06:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минкульта Украины

В Министерстве культуры Украины рекомендовали СМИ выборочно подходить к публикации материалов в интернете о событиях в России, а цитировать президента РФ Владимира Путина вообще запретили.

На Украине разработан законопроект о регулировании работы СМИ, который в ближайшее время внесут на рассмотрение Верховной рады, - сообщает kp.ru.

Согласно документу, надзор за медиарынком будет осуществлять Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания. Украинские интернет-издания уточнили, что "запретной" указана положительная информация о советских деятелях, кроме тех, кто развивал украинскую науку и культуру.

Все, что касается России, прописано отдельным пунктом. Пропаганду и популяризацию "органов государства-агрессора" вести нельзя. Как пишет издание, под запрет попадают и выступления президента РФ Владимира Путина, где он говорит о достижениях страны. В целом, под "запретные категории" попадают почти вся официальная информация из России, так как она может быть квалифицирована как популяризация действий против Украины.

Нарушившим закон СМИ грозит наказание.