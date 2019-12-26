В ФРГ считают Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

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26 декабря 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: whitehouse.gov

Немцы видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и России, Ким Чен Ыне и Владимире Путине, свидетельствуют данные опроса американской компании YouGov.

Согласно данным немецкого издания "Бильд", опубликовавшего результаты исследования, лидер США с показателем в 41% перегнал также верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, которого назвали угрозой миру только 8% немцев.

Всего же 17% граждан Германии опасаются Ким Чен Ына, Владимира Путина угрозой назвали 8%, Си Цзиньпина - 7% немцев. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом в случае с президентами США и России опасения снизились на 7%.

Отмечается, что в опросе 2018 года 48% немцев назвали главной угрозой Трампа, Ким Чен Ына - 21%, Путина - 15%. Тогда респондентам предоставили выбор лишь между этими тремя лидерами, сообщают в исследовательской компании.