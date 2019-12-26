Срок уничтожения США российским ядерным оружием рассчитал бывший советник Буша

Американский политолог Томас Грэм, бывший советник президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, рассказал, в течение какого времени Москва способна стереть с лица земли Соединенные Штаты. Об этом идет речь в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет канал «Военный репортер» в «Яндекс. Дзен», Грэм полагает, что в случае конфликта между Вашингтоном и РФ ядерное оружие, имеющееся в распоряжении последней, уничтожит США за 30 минут.
Согласно точке зрения аналитика, американская сторона должна отказаться от политики шантажа и давления и предложить Москве сотрудничество, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко назвал препятствие для развязывания Штатами ядерной войны против России.