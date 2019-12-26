Будущее восставших против Киева республик Донбасса предрек украинский политолог

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, спрогнозировал будущее восставших против киевской власти ДНР и ЛНР. Точка зрения специалиста приведена в материале, размещенном в русскоязычном сегменте интернета.
Как пишет ресурс «ПолитНавигатор», Погребинский полагает, что самопровозглашенные республики не вернутся под контроль Киева. При этом аналитик допускает, что в Донбассе может прекратиться нынешний вялотекущий конфликт.
Украина же, по мнению эксперта, «останется антироссийским государством».
Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР сделали заявление о новой атаке киевских военных по территории республики.