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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Будущее восставших против Киева республик Донбасса предрек украинский политолог

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Будущее восставших против Киева республик Донбасса предрек украинский политолог
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, спрогнозировал будущее восставших против киевской власти ДНР и ЛНР. Точка зрения специалиста приведена в материале, размещенном в русскоязычном сегменте интернета.

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Как пишет ресурс «ПолитНавигатор», Погребинский полагает, что самопровозглашенные республики не вернутся под контроль Киева. При этом аналитик допускает, что в Донбассе может прекратиться нынешний вялотекущий конфликт.

Украина же, по мнению эксперта, «останется антироссийским государством».

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР сделали заявление о новой атаке киевских военных по территории республики.

 

ДЦ

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