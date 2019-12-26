Раскрыт вероятный план Коломойского по замене премьера Украины своим ставленником

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26 декабря 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский предпринимать Игорь Коломойский планирует продвинуть на пост главы правительства страны своего ставленника. Такую точку зрения высказал Юрий Ткачев, журналист и блогер из Одессы.

По словам Ткачева, процитированного «ПолитНавигатором», в окружении президента Владимира Зеленского думают на тем, кем заменить действующего премьера Алексея Гончарука, которого представители команды главы государства винят в падении его рейтинга. Как отметил журналист, Коломойский намерен «запугать всех» вариантом с назначением на должность руководителя правительства министра внутренних дел Арсена Авакова, а затем «типа согласиться» на кандидатуру, устраивающую бизнесмена.

Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Алексей Арестович рассказал, когда завершится «война» России и Украины.