Армия Украины атаковала ДНР после ракетного удара ополченцев по колонне ВСУ

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26 декабря 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины снова атаковали территорию ДНР. Об этом рассказывается в заявлении, распространенном Народной милицией непризнанной республики.

В среду под ударом киевских военных оказался поселок Старомихайловка. ВСУ обстреляли его из БМП. Выпущенные боеприпасы повредили пять домов.

Также украинские силовики накануне открывали огонь из минометов и гранатометов по поселку шахты 6/7, который расположен на севере Горловки. В результате получил ранения 49-летний местный житель.

Эти обстрелы произошли после того, как в районе Красногоровки была атакована колонна 56-й бригады ВСУ. Согласно сведениям, озвученным украинской стороной, ополченцы запустили две управляемые ракеты, которые подбили грузовик «Урал» и ранили одного военного.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский аналитик Алексей Арестович назвал срок завершения «войны» России и Украины.