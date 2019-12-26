Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против России за Крымский мост

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26 декабря 2019, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободнвя пресса

фото с сайта Кремля

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ответить России санкциями на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь прошёл по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря.

Состав прибыл в Севастополь в среду, 25 декабря, в 9:25 по московскому времени.

Климкин считает, что необходимо обязательно наказать Россию, - сообщает "СП". "Если реакцией на российский поезд в оккупированный Крым будут заявления, а не санкции, хотя бы начиная и с символических, то что удержит Россию от дальнейших шагов??? И санкции должны начаться с наших, нужен пример политической воли. По Крыму никаких послаблений!" — написал Климкин в соцсети.