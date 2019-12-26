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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Срок завершения «войны» между Россией и Украиной определил киевский аналитик

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Срок завершения «войны» между Россией и Украиной определил киевский аналитик
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация якобы не хочет останавливать боевые действия на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Алексей Арестович, украинский военный эксперт.

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Украинский эксперт предложил Киеву начать бомбардировки непризнанных ДНР и ЛНР

Согласно утверждению аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», Москва рассматривает самопровозглашенные ДНР и ЛНР как инструмент давления на Киев и Запад и сдавать свои позиции в Донбассе не намерена. По мнению Арестовича, «война» между Россией и Украиной будет идти еще 25-30 лет.

Официальный Киев обвиняет РФ в прямой военной помощи ополченцам Донбасса. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее в четверг сообщалось, что Сергей Дацюк, философ с Украины, предложил руководству страны начать бомбардировки территорий, контролируемых ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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