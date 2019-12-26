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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Украинский эксперт предложил Киеву начать бомбардировки непризнанных ДНР и ЛНР

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт предложил Киеву начать бомбардировки непризнанных ДНР и ЛНР
Самолет ВВС Украины, Danil Shamkin / globallookpress.com

Киевские власти должны использовать военные методы, если хотят вернуть контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Дацюк, украинский философ.

Видео ракетного удара ополченцев ДНР по позициям армии Украины появилось в сети

Видео ракетного удара ополченцев ДНР по позициям армии Украины появилось в сети

По словам Дацюка, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», военный сценарий предполагает бомбардировки республик. Если руководство Украины не готово к этому, ему лучше сразу отказаться от притязаний на Донецк и Луганск, полагает эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлен ракетный удар ополченцев ДНР по позициям Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на востоке страны.

 

ДЦ

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