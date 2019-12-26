Израиль ночью нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы

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26 декабря 2019, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]

Израильская авиация в ночь на 26 декабря нанесла удары по несколькими объектам палестинского движения ХАМАС, после того, как ракета из Газы была направлена по израильским мирным жителям.

В среду, 25 декабря, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на митинге в городе Ашкелон, - сообщает kp.ru.

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа. Снаряд был перехвачен системой противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол". Никто из мирных граждан не ранен.

Как сообщила Армия обороны Израиля, в ответ на ракету, запущенную из Газы, Военно-воздушные силы страны ударили по ряду террористических целей ХАМАС в Газе.

Кстати, когда сирены воздушной тревоги сработали в городе Акшелон во время выступления Нетаньяху, премьера пришлось срочно эвакуировать.