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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Закон о языке" назвал депутат Рады причиной воссоединения Крыма с Россией

, 06:51 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Устенко, фото из соцсети

Принятие закона "Об основах государственной языковой политики" назвал депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко. По оценке депутата Рады, именно принятие "закона о языке" и "спровоцировало все эти действия в Крыму", и на полуострове состоялся референдум, на котором почти все крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, - сообщает kp.ru. 

Согласно "Закону о языке", называемому на Украине также "законом Кивалова — Колесниченко", русский язык приравнен к государственному в 13 из 27 регионов страны. Он был принят в 2012 году. После госпереворота на Украине в 2014 году Рада признала его утратившим силу.

Тогда это стало одним из первых действий украинского парламента после так называемой "революции достоинства".

ИЧ

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