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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Собор Парижской Богоматери может разрушиться с вероятностью 50%

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Собор Парижской Богоматери может разрушиться с вероятностью 50%
Фото: соцсети

Настоятель собора Патрик Шове заявил, что Собор Парижской Богоматери до сих пор находится в крайне хрупком состоянии, а вероятность его обрушения доходит до пятидесяти процентов.

«Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. С вероятностью в 50 процентов они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое», - объяснил Шове.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в середине апреля этого года. Сгорел шпиль и большая часть кровли. Отмечается, что полноценное восстановление собора начнется лишь в 2021 году.

АБ

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