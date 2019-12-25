Собор Парижской Богоматери может разрушиться с вероятностью 50%

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25 декабря 2019, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Настоятель собора Патрик Шове заявил, что Собор Парижской Богоматери до сих пор находится в крайне хрупком состоянии, а вероятность его обрушения доходит до пятидесяти процентов.

«Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. С вероятностью в 50 процентов они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое», - объяснил Шове.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в середине апреля этого года. Сгорел шпиль и большая часть кровли. Отмечается, что полноценное восстановление собора начнется лишь в 2021 году.