Католическое Рождество: ангелы, имбирное печенье и счастье

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25 декабря 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Западные христиане сегодня, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Самый долгожданный праздник в году! Время ангелов и чудес, имбирного печенья и семейных посиделок.

Обычно, накануне, 24 декабря, западные христиане идут в костел на службу, где проводят время в молитвах, а утром встречают Вифлеемскую звезду.

В каждой стране есть свои традиции встречи Рождества Христова. «Аргументы Недели» встретили Католическое рождество в Финляндии.

Что удалось узнать?

Рождество в Финляндии – почитаемый праздник. Местные жители начинают готовится к встрече Рождества за много недель: украшают дома и улицы, варят пиво, посещают храмы, вспоминают ушедших близких, прощают обиды и надеются на чудо.

Хельсинки – потрясающий город на Рождество! Создается такое впечатление, что человек попал в сказку: на улицах раздают имбирное печенье, «гуляют» Санта-Клаусы, город весь светится. Кстати, в традициях северного народа считается, что рождественский период наступает в день Святого Фомы (21 декабря) и продолжается до дня Святого Кнута (13 января).

25 декабря принято считать в Финляндии домашним днем. Жители стараются проводить праздник дома, за семейным столом. Интересно, что в Финляндии с Рождеством поздравляют даже животных! В канун Рождества вся страна словно «замирает»: общественный транспорт прекращает работу, магазины закрыты, улицы полупусты. Зато в домах местных жителей царит атмосфера счастья. И праздничный обед, конечно!

Традиционная рождественская еда у северных народов – свиная ножка с картофельным пюре, овощная запеканка, лосось в сливках или индейка. Считается, что трапеза должна быть самой лучшей в году, так как она символизирует достаток и счастье в новом году.

Если само Рождество принято у северных народов отмечать дома, то уже 26 декабря наступает настоящее веселье: люди ходят в гости, улицы оживают и кругом царит счастье!