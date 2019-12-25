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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эксперт раскрыл помеху для развязывания Америкой ядерной войны против России

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Эксперт раскрыл помеху для развязывания Америкой ядерной войны против России
Учения российской армии, MOD Russia / globallookpress.com

Игорь Коротченко, отечественный эксперт, рассказал, что мешает Соединенным Штатам развязать ядерную войну против Российской Федерации. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Владимир Познер спрогнозировал исход вероятной ядерной войны между Россией и США

Владимир Познер спрогнозировал исход вероятной ядерной войны между Россией и США

По словам Коротченко, ставшего собеседником издания ФАН, Вашингтон использовал бы имеющееся в его распоряжении оружие массового поражения, если бы верил в свою безнаказанность. США не могут атаковать Россию, так как знают, что понесут неприемлемый ущерб в результате ответного удара, отметил эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Владимир Познер предсказал исход ядерного конфликта между Штатами и РФ.

 

ДЦ

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