В интернете разместили видео, на котором запечатлено, как Народная милиция ДНР атакует из противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета позиции Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Как утверждают авторы канала «Сводки ополчения», данные кадры были сделаны в минувший вторник. Другие подробности не раскрываются.
Ранее в среду сообщалось, что Сергей Кургинян, российский политический эксперт, рассказал, почему возвращение самопровозглашенных республик Донбасса под контроль киевской власти является нереальным сценарием развития событий.