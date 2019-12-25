Видео ракетного удара ополченцев ДНР по позициям армии Украины появилось в сети

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25 декабря 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченец ДНР, Geovien So / globallookpress.com

В интернете разместили видео, на котором запечатлено, как Народная милиция ДНР атакует из противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета позиции Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как утверждают авторы канала «Сводки ополчения», данные кадры были сделаны в минувший вторник. Другие подробности не раскрываются.

Ранее в среду сообщалось, что Сергей Кургинян, российский политический эксперт, рассказал, почему возвращение самопровозглашенных республик Донбасса под контроль киевской власти является нереальным сценарием развития событий.