Аналитик раскрыл причину нереальности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

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25 декабря 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

По словам аналитика, поучаствовавшего в одной из программ канала «Россия-1», жители республик не готовы поверить даваемым Киевом гарантиям, так как руководство Украины отказывается признать право Донбасса на самоопределение. В современном украинском государстве, которое отторгает советский период истории и русский народ, Донецку и Луганску места нет, добавил Кургинян.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал об ответственности ЦРУ за присоединение Крыма к России.