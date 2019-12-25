Аналитик раскрыл причину нереальности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.
По словам аналитика, поучаствовавшего в одной из программ канала «Россия-1», жители республик не готовы поверить даваемым Киевом гарантиям, так как руководство Украины отказывается признать право Донбасса на самоопределение. В современном украинском государстве, которое отторгает советский период истории и русский народ, Донецку и Луганску места нет, добавил Кургинян.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал об ответственности ЦРУ за присоединение Крыма к России.