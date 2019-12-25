Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Герцогине Меган в два раза урезали бюджет на наряды

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Герцогине Меган в два раза урезали бюджет на наряды
герцогиня Меган, Lev Radin/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что герцогине Сассекской Меган решили урезать бюджет на наряды. В 2018-м году жена принца Гарри потратила на дизайнерские платья 406 тысяч фунтов стерлингов.

Эксперт издания MailOnline по королевскому семейству заявил, что значительную часть расходов принцев Уильяма и Гарри, а также их жен покрывает принц Чарльз. Известно, что самой доходной частью состояния сына Елизаветы II являются земли площадью 55 тысяч гектаров, которые приносят ему 20 миллионов фунтов ежегодно.

Чарльз, однако, убежден, что тратить астрономические суммы на наряды бывшей американской актрисы не следует. Якобы принц существенно урезал ее бюджет, вследствие чего уже в 2019-м году она получила на платья в два раза меньше, чем в прошлом году.

Многие поклонники королевской семьи считают, что Меган следует брать пример с герцогини Кейт, которая не стесняется экономить на нарядах и очень часто выходит на публику в "старых" платьях.

ЕТ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл…

//новости ан

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время…

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку…