Герцогине Меган в два раза урезали бюджет на наряды

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25 декабря 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогиня Меган, Lev Radin/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что герцогине Сассекской Меган решили урезать бюджет на наряды. В 2018-м году жена принца Гарри потратила на дизайнерские платья 406 тысяч фунтов стерлингов.

Эксперт издания MailOnline по королевскому семейству заявил, что значительную часть расходов принцев Уильяма и Гарри, а также их жен покрывает принц Чарльз. Известно, что самой доходной частью состояния сына Елизаветы II являются земли площадью 55 тысяч гектаров, которые приносят ему 20 миллионов фунтов ежегодно.

Чарльз, однако, убежден, что тратить астрономические суммы на наряды бывшей американской актрисы не следует. Якобы принц существенно урезал ее бюджет, вследствие чего уже в 2019-м году она получила на платья в два раза меньше, чем в прошлом году.

Многие поклонники королевской семьи считают, что Меган следует брать пример с герцогини Кейт, которая не стесняется экономить на нарядах и очень часто выходит на публику в "старых" платьях.