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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде оценили возбуждение на Украине уголовного дела после запуска поездов в Крым

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили возбуждение на Украине уголовного дела после запуска поездов в Крым
сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил информацию о заведенном на Украине уголовном деле по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Петербурга.

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Косачев уточнил, что украинское правосудие в настоящий момент действует в рамках законодательства страны. "А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает", – подчеркнул сенатор и отметил, что Киев не желает признавать сложившиеся реалии и волеизъявление жителей полуострова. По словам политика, ничего неожиданного в возбуждении уголовного дела нет.

Константин Косачев, однако, уточнил, что Россия не признает юрисдикцию решений такого рода.

ЕТ

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