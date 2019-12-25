В Совфеде оценили возбуждение на Украине уголовного дела после запуска поездов в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил информацию о заведенном на Украине уголовном деле по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Петербурга.
Косачев уточнил, что украинское правосудие в настоящий момент действует в рамках законодательства страны. "А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает", – подчеркнул сенатор и отметил, что Киев не желает признавать сложившиеся реалии и волеизъявление жителей полуострова. По словам политика, ничего неожиданного в возбуждении уголовного дела нет.
Константин Косачев, однако, уточнил, что Россия не признает юрисдикцию решений такого рода.