В Совфеде оценили возбуждение на Украине уголовного дела после запуска поездов в Крым

//В мире 13+

25 декабря 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил информацию о заведенном на Украине уголовном деле по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Петербурга.

Косачев уточнил, что украинское правосудие в настоящий момент действует в рамках законодательства страны. "А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает", – подчеркнул сенатор и отметил, что Киев не желает признавать сложившиеся реалии и волеизъявление жителей полуострова. По словам политика, ничего неожиданного в возбуждении уголовного дела нет.

Константин Косачев, однако, уточнил, что Россия не признает юрисдикцию решений такого рода.