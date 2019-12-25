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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Украинский журналист рассказал о вине американского ЦРУ в потере Киевом Крыма

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский журналист рассказал о вине американского ЦРУ в потере Киевом Крыма
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, журналист с Украины, возложил ответственность за потерю Киевом Крыма на американские спецслужбы. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как пишет издание «Новороссия», Гордон заявил, что «отъем» Крыма стал большим провалом Центрального разведывательного управления США. В ЦРУ не ожидали, что Россия предпримет действия по присоединению полуострова, полагает журналист.

Официальный Киев называет Крым «временно оккупированной территорией». Ранее в среду сообщалось, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на новость о появлении в продаже в регионе украинских елок.

 

ДЦ

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