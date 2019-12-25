Эксперт назвал условие, при котором политики Европы изменят отношение к России

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25 декабря 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

флаг Евросоюза, pixabay.com

Политолог Максим Жаров заявил, что европейские политики изменят отношение к РФ при одном условии. Так эксперт прокомментировал желание жителей некоторых стран Европы улучшить отношения с Россией.

Ранее опрос показал, что граждане Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание связей с Москвой.

Максим Жаров в беседе с Радио Sputnik отметил, что желание европейцев улучшить отношения с РФ существует уже довольно давно, поэтому результаты опроса не удивляют. Однако нельзя не принимать во внимание, что политическая элита вышеуказанных стран Европы действует в противоположном направлении. Политолог убежден, что данное направление задается "из-за океана" – это делают те же силы, которые пытаются сместить Дональда Трампа с поста президента США.

Жаров считает, что отношение Запада к России не изменится до тех пор, пока американский истеблишмент не перестанет мыслить "категориями холодной войны".