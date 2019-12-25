Владимир Соловьев раскрыл фамилию предполагаемого будущего «диктатора» Украины

Арсен Аваков, который в настоящий момент занимает должность главы МВД Украины, в недалеком будущем может стать «диктатором». Соответствующую точку зрения высказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Согласно прогнозу, который озвучил журналист в эфире своей программы на канале «Россия-1», Аваков получит пост премьер-министра с диктаторскими полномочиями. По мнению Соловьева, у политических оппонентов руководителя МВД нет рычагов, с помощью которых можно предотвратить обозначенный сценарий.
Ранее сегодня сообщалось, что Геннадий Москаль, бывший луганский и закарпатский губернатор, предсказал слияние России и Белоруссии в 2022 году.