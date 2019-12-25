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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Владимир Соловьев раскрыл фамилию предполагаемого будущего «диктатора» Украины

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев раскрыл фамилию предполагаемого будущего «диктатора» Украины
Телеведущий Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Арсен Аваков, который в настоящий момент занимает должность главы МВД Украины, в недалеком будущем может стать «диктатором». Соответствующую точку зрения высказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Согласно прогнозу, который озвучил журналист в эфире своей программы на канале «Россия-1», Аваков получит пост премьер-министра с диктаторскими полномочиями. По мнению Соловьева, у политических оппонентов руководителя МВД нет рычагов, с помощью которых можно предотвратить обозначенный сценарий.

Ранее сегодня сообщалось, что Геннадий Москаль, бывший луганский и закарпатский губернатор, предсказал слияние России и Белоруссии в 2022 году.

 

ДЦ

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Политика

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Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

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