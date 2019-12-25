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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как новые технологии помогли китайским фермерам в борьбе со «свиным террором» мафии

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Как новые технологии помогли китайским фермерам в борьбе со «свиным террором» мафии
Свиньи, pixabay.com

​​Преступники из Китая приспособились к новым условиям и успешно пользуются высокими технологиями для достижения своих незаконных целей. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В Китае решили создать сверхчеловека?

В Китае решили создать сверхчеловека?

Некоторое время назад выяснилось, что китайские фермеры вынуждены массово задействовать GPS-глушилки, чтобы сбивать навигацию беспилотников, которые запускает мафия, пытаясь заразить африканской чумой корм для свиней на провинциальных фермах. Это делается по заказу конкурентов и торговцев, стремящихся вынудить крестьян продавать свой товар по дешевке под угрозой потери всего поголовья.

Симптоматично, что фермеры предпочли решать проблему сами, а не жаловаться на «свиной террор» властям, отмечается в процитированном посте.

 

ДЦ

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