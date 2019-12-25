Как новые технологии помогли китайским фермерам в борьбе со «свиным террором» мафии

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25 декабря 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Свиньи, pixabay.com

​​Преступники из Китая приспособились к новым условиям и успешно пользуются высокими технологиями для достижения своих незаконных целей. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Некоторое время назад выяснилось, что китайские фермеры вынуждены массово задействовать GPS-глушилки, чтобы сбивать навигацию беспилотников, которые запускает мафия, пытаясь заразить африканской чумой корм для свиней на провинциальных фермах. Это делается по заказу конкурентов и торговцев, стремящихся вынудить крестьян продавать свой товар по дешевке под угрозой потери всего поголовья.

Симптоматично, что фермеры предпочли решать проблему сами, а не жаловаться на «свиной террор» властям, отмечается в процитированном посте.