Эксперт оценил результаты опроса об отношении жителей Европы к РФ

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25 декабря 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

флаг Евросоюза, pixabay.com

Политолог Андрей Манойло в среду заявил, что за нормализацию отношений с РФ выступают большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Согласно последним данным опроса, проведенного старейшей во Франции компанией, которая занимается исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство граждан Германии, Италии, Франции и Британии хотят, чтобы ЕС наладил диалог с Россией.

Отмечается, что люди старшего возраста значительно больше заинтересованы в улучшении отношений с Москвой, чем молодежь. Более того, мужчины чаще женщин выступают за нормализацию связей с РФ.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире Радио Sputnik отметил, что "худой мир лучше доброй ссоры", а ругаться с Россией на самом деле никто не хочет. Эксперт указал на то, что мнение населения европейских стран кардинально расходится с позицией их правительств. Однако слова граждан, по мнению политолога, для властей вышеуказанных стран особого веса иметь не будут, так как они ориентируются на интересы политических элит.