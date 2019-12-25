Немецкий журналист полагает, что учения НАТО станут

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран НАТО "Защитник Европы" станут для Альянса репетицией наступления на Россию.
Учебные маневры НАТО, которые состоятся в начале 2020 года, ознаменуются самой крупной за минувшие 25 лет переброской американских войск в Европу. По словам Кронауэра, официально заявлено, что будут проводиться только учения сил США, однако и другие страны Североатлантического альянса примут участие в постановке наступления в случае войны с РФ.
Журналист заметил, что в ходе маневров "Защитник Европы-2020" будет отработан сценарий, который предполагает переброску войск США в Западную Европу, а затем в Прибалтику и Польшу – ближе к российским границам.