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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Число уничтоженных в 2019-м в Донбассе украинских силовиков обнародовали в СМИ

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Число уничтоженных в 2019-м в Донбассе украинских силовиков обнародовали в СМИ
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Стало известно число представителей силовых ведомств Украины, уничтоженных в 2019 году в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующие данные содержатся в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Единственный способ спасти от обрушения рейтинг Зеленского раскрыл политолог

Единственный способ спасти от обрушения рейтинг Зеленского раскрыл политолог

Издание «Новороссия» пишет со ссылкой на украинские источники, что в завершающемся году Киев потерял убитыми в Донбассе 110 человек.

С весны 2014-го на территории региона продолжаются боевые действия между подконтрольными властям Украины подразделениями и ополченцами непризнанных ДНР и ЛНР. Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Даниил Богатырев высказал мнение, согласно которому урегулирование конфликта является единственным способом спасти от обрушения рейтинг президента Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

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Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

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