Число уничтоженных в 2019-м в Донбассе украинских силовиков обнародовали в СМИ

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25 декабря 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Стало известно число представителей силовых ведомств Украины, уничтоженных в 2019 году в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующие данные содержатся в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Новороссия» пишет со ссылкой на украинские источники, что в завершающемся году Киев потерял убитыми в Донбассе 110 человек.

С весны 2014-го на территории региона продолжаются боевые действия между подконтрольными властям Украины подразделениями и ополченцами непризнанных ДНР и ЛНР. Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Даниил Богатырев высказал мнение, согласно которому урегулирование конфликта является единственным способом спасти от обрушения рейтинг президента Владимира Зеленского.