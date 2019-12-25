Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Фото принца Гарри и его жены не было на столе Елизаветы II во время рождественского телеобращения

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото принца Гарри и его жены не было на столе Елизаветы II во время рождественского телеобращения
герцогиня Меган, принц Гарри и их сын Арчи, I-Images/ZUMAPRESS.com

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время ее рождественского обращения.

Каждый год фотографии в рамках меняются, вследствие чего можно судить о происходящем в королевской семье, а также об отношениях ее членов. В этом году поклонники рассчитывали увидеть на столе снимок герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи, однако этого снимка в кадре не оказалось.

Рядом с Елизаветой II во время телеобращения стояли четыре фото: ее супруга принца Филиппа, ее сына принца Чарльза с женой, герцогини Кейт, принца Уильяма и троих их детей, а также фотография короля Георга VI – отца королевы. 

Многие сочли подобный выбор снимков подтверждением натянутых отношений Елизаветы II с внуком и его женой Меган.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)23 Дек 2019 в 4:08 PST

ЕТ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран НАТО "Защитник Европы" станут для Альянса репетицией наступления на Россию.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл…

//новости ан

//новости ан

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время…

//новости ан

//новости ан

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку…

Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, кто из российских артистов пользуется наибольшим спросом в период новогодних корпоративов. По его словам, пятерка самых…

//новости ан

//новости ан

Китаю суждено стать зачинщиком Третьей мировой войны. Такого мнения придерживался преподобный Аристоклий Афонский, говорится в публикации, появившейся некоторое время…

//новости ан

//новости ан