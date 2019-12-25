Фото принца Гарри и его жены не было на столе Елизаветы II во время рождественского телеобращения

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25 декабря 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

герцогиня Меган, принц Гарри и их сын Арчи, I-Images/ZUMAPRESS.com

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время ее рождественского обращения.

Каждый год фотографии в рамках меняются, вследствие чего можно судить о происходящем в королевской семье, а также об отношениях ее членов. В этом году поклонники рассчитывали увидеть на столе снимок герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи, однако этого снимка в кадре не оказалось.

Рядом с Елизаветой II во время телеобращения стояли четыре фото: ее супруга принца Филиппа, ее сына принца Чарльза с женой, герцогини Кейт, принца Уильяма и троих их детей, а также фотография короля Георга VI – отца королевы.

Многие сочли подобный выбор снимков подтверждением натянутых отношений Елизаветы II с внуком и его женой Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)23 Дек 2019 в 4:08 PST