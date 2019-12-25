Президент Бразилии потерял память после падения в своей резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонару временно потерял память после падения в своей резиденции. Соответствующие данные бразильский политик сам предоставил сотрудникам средств массовой информации.
Болсонару подтвердил, что неудачно поскользнулся, упал и на время лишился памяти. Глава Бразилии отметил, что с возрастом люди становятся похожи на детей.
О падении политика в президентской резиденции стало известно в минувший понедельник. Жаир Болсонару упал на спину и сильно ударился головой, вследствие чего его пришлось спешно везти в военный госпиталь. Сообщается, что главе Бразилии сделали томограмму головного мозга. Повреждений найдено не было.