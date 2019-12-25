Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Президент Бразилии потерял память после падения в своей резиденции

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Президент Бразилии потерял память после падения в своей резиденции
президент Бразилии Жаир Болсонару, Nayra Halm via www.imago-images./www.imago-images.de

Президент Бразилии Жаир Болсонару временно потерял память после падения в своей резиденции. Соответствующие данные бразильский политик сам предоставил сотрудникам средств массовой информации. 

Болсонару подтвердил, что неудачно поскользнулся, упал и на время лишился памяти. Глава Бразилии отметил, что с возрастом люди становятся похожи на детей.

О падении политика в президентской резиденции стало известно в минувший понедельник. Жаир Болсонару упал на спину и сильно ударился головой, вследствие чего его пришлось спешно везти в военный госпиталь. Сообщается, что главе Бразилии сделали томограмму головного мозга. Повреждений найдено не было.

ЕТ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран НАТО "Защитник Европы" станут для Альянса репетицией наступления на Россию.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл…

//новости ан

//новости ан

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время…

//новости ан

//новости ан

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку…

Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, кто из российских артистов пользуется наибольшим спросом в период новогодних корпоративов. По его словам, пятерка самых…

//новости ан

//новости ан

Китаю суждено стать зачинщиком Третьей мировой войны. Такого мнения придерживался преподобный Аристоклий Афонский, говорится в публикации, появившейся некоторое время…

//новости ан

//новости ан