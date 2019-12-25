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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Житель США ограбил банк и разбросал деньги по улице, пожелав всем счастливого Рождества

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Житель США ограбил банк и разбросал деньги по улице, пожелав всем счастливого Рождества
доллары, pixabay.com

Вечером в понедельник, житель города Колорадо-Спрингс, расположенного в американском штате Колорадо, ограбил банк, выбежал на улицу, а затем стал разбрасывать деньги, желая всем счастливого Рождества.

После этого немолодой мужчина зашел в ближайшее кафе, где спокойно дождался приезда полиции. Он добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. При задержании у американца не нашли никакого оружия.

К настоящему моменту личность "Санта-Клауса" удалось установить – им оказался 65-летний Дэвид Оливер. Точная сумма, которую мужчина вынес из банка, не называется, однако, по словам полицейских, американец разбросал по улице "тысячи долларов".

ЕТ

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