На Украине подсчитали ориентировочный доход за транзит российского газа

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24 декабря 2019, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Украинские энергетики подсчитали возможный доход за транзит российского газа через территорию Украины. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, что по итогам газовых переговоров с Россией Киев рассчитывает получить $18 млрд дохода за пять лет с учетом транзита газа через свою территорию.

Оржель пояснил выгоду Украины в случае отказа от нового иска к "Газпрому": "Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, - более $3 млрд арбитража и ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет".

Он отметил, что "потенциальный выигрыш за арбитраж против "Газпрома" на $12,2 млрд можно было бы получить только через 3-5 лет судов и простоя украинской газотранспортной системы".

Оржель уточнил, что в случае отказа от иска Украина в пятилетней перспективе "получит около $18 млрд долларов, а из них $3 млрд - живыми деньгами - уже до нового года". "И это без кабальных условий по приобретению российского газа", - подчеркнул министр.