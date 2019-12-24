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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Единственный способ спасти от обрушения рейтинг Зеленского раскрыл политолог

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный способ спасти от обрушения рейтинг Зеленского раскрыл политолог
Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress.com

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может спасти от обрушения только прекращение боевых действий в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Даниил Богатырев, киевский политический эксперт.

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Как отметил аналитик, уровень общественной поддержки главы государства вырос после «нормандского саммита», однако в дальнейшем данный показатель должен значительно упасть в связи принятием закона о приватизации земли. По мнению Богатырева, процитированного «ПолитНавигатором», единственный способ предотвратить такой сценарий – добиться реального перемирия в зоне конфликта на востоке Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Руслан Бортник назвал имя возможного нового премьер-министра при президенте Владимире Зеленском.

 

ДЦ

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В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

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