Единственный способ спасти от обрушения рейтинг Зеленского раскрыл политолог

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24 декабря 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress.com

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может спасти от обрушения только прекращение боевых действий в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Даниил Богатырев, киевский политический эксперт.

Как отметил аналитик, уровень общественной поддержки главы государства вырос после «нормандского саммита», однако в дальнейшем данный показатель должен значительно упасть в связи принятием закона о приватизации земли. По мнению Богатырева, процитированного «ПолитНавигатором», единственный способ предотвратить такой сценарий – добиться реального перемирия в зоне конфликта на востоке Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Руслан Бортник назвал имя возможного нового премьер-министра при президенте Владимире Зеленском.