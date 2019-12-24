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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай - друг Владимира Путина

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай - друг Владимира Путина
Путин и Лукашенко, фото с сайта Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай дружит с Владимиром Путиным. По признанию Лукашенко, сын частенько ставит ему в пример российского лидера.

"Он не мой друг", - сказал глава Беларуси в интервью "Эху Москвы". Белорусский президент назвал Николая "главным оппозиционером" в семье, по его словам, сын часто критикует его публичные заявления и работу пресс-службы главы Белоруссии.
"Вот видишь, как президент должен поступать. Вот посмотри, Владимир Владимирович...", - цитирует Лукашенко младшего сына.


Президент Белоруссии рассказал, что гордится своим младшим сыном Колей. По его словам, юноша не козыряет своим происхождением, ведет себя осторожно и "не ходит растопырив пальцы".

ИЧ

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