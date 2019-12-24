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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пойманный на миллионах украинский министр снова пожаловался на маленькую зарплату

, 18:47 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

Пойманный на миллионах украинский министр снова пожаловался на маленькую зарплату
Тимофей Милованов на скриншоте youtube-видео

Глава украинского Минэкономики Тимофей Милованов опять заявил о маленькой зарплате. Ранее он попал в скандал. У него были обнаружены миллионные доходы. Это никак не вязалось с его заявлением об отставке, поводом для которого была названа маленькая зарплата.

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Жалоба Милованова прозвучала в интервью украинским СМИ. Министр намекнул на то, что нынешняя его зарплата может подтолкнуть к взяточничеству.

«Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия,  и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», — заявил глава украинского Минэкономики.

Милованова спросили, какая зарплата должна быть у министра. Он обозначил границы в 5 — 10 тысяч долларов.

Маленькая зарплата Милованова уже становилась поводом для скандала. Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что именно этот министр подал в отставку в связи с «недостаточным материальным обеспечением». После этого украинские СМИ проанализировали декларацию главы Минэкономики. Выяснилось, что у него миллионные доходы.

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