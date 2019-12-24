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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предполагаемый срок военного конфликта между Россией и НАТО раскрыли в прессе

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Предполагаемый срок военного конфликта между Россией и НАТО раскрыли в прессе
Учения НАТО в Литве, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Военный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом может вспыхнуть весной 2020-го. Такой сценарий рассматривается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как пишет издание ФАН, в апреле-мае следующего года на территории нескольких европейских стран, включая Германию, Польшу и прибалтийские республики, пройдут крупные учения НАТО Defender. Издание полагает, что эти маневры способны спровоцировать военное столкновение с РФ, так как к ним привлекут «десять тысяч местных бойцов, науськиваемых русофобской пропагандой на отмщение за все “исторические обиды”».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе констатировали провал американской «миссии по уничтожению» «Северного потока — 2».

 

ДЦ

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