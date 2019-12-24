Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

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24 декабря 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД Украины Арсен Аваков, Danil Shamkin / globallookpress.com

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел бывшей советской республики. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Бортник считает реальным вариант, при котором Авакова назначат премьером в случае усиления протестной активности на Украине. Он способен стать фактическим главой государства при формальном сохранении президентства Зеленского, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Олег Неменский раскрыл причину нежелания Киева подчинять себе самопровозглашенные ДНР и ЛНР.